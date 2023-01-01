WebCatalog
Squircley

Squircley

squircley.app

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Squircley على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

هل تتطلع إلى إضافة بعض الجودة المميزة لإضافتها إلى تصميماتك؟ Squircley هو كل ما تحتاجه للبدء في إنشاء أشكال عضوية جميلة جاهزة للاستخدام للشعارات والأيقونات وصور الخلفية. يقوم المولد بتصدير ملفات SVG التي يمكن نسخها مباشرة إلى الحافظة لإسقاطها في HTML / CSS أو تنزيلها على جهاز الكمبيوتر الخاص بك جاهزة للاستخدام في برامج التصميم التي تختارها (Figma، Sketch، Framer، XD، إلخ)

الموقع الإلكتروني: squircley.app

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Squircley. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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