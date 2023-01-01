هل تتطلع إلى إضافة بعض الجودة المميزة لإضافتها إلى تصميماتك؟ Squircley هو كل ما تحتاجه للبدء في إنشاء أشكال عضوية جميلة جاهزة للاستخدام للشعارات والأيقونات وصور الخلفية. يقوم المولد بتصدير ملفات SVG التي يمكن نسخها مباشرة إلى الحافظة لإسقاطها في HTML / CSS أو تنزيلها على جهاز الكمبيوتر الخاص بك جاهزة للاستخدام في برامج التصميم التي تختارها (Figma، Sketch، Framer، XD، إلخ)

الموقع الإلكتروني: squircley.app

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