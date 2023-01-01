تساعد Anima الفرق على إنشاء نماذج أولية تفاعلية باستخدام Figma وXD وSketch. ثم قم بتحويلها تلقائيًا إلى كود React وVue وHTML

الموقع الإلكتروني: animaapp.com

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