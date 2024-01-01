Magic Patterns

Magic Patterns

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الموقع الإلكتروني: magicpatterns.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Magic Patterns على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Generate React code and get design inspiration, using your design system.

الموقع الإلكتروني: magicpatterns.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Magic Patterns. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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