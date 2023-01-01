WebCatalog
HGTV

HGTV

hgtv.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من HGTV على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

اسمح لـ HGTV بمساعدتك على تحويل منزلك بالصور والإلهام للتصميم الداخلي وديكور المنزل وتصميم المناظر الطبيعية وإعادة التصميم والأفكار الترفيهية.

الموقع الإلكتروني: hgtv.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ HGTV. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

ELLE DECOR

ELLE DECOR

elledecor.com

Houzz

Houzz

houzz.com

Møbel

Møbel

mobel.app

Hayneedle

Hayneedle

hayneedle.com

Real Simple

Real Simple

realsimple.com

Coated

Coated

coated.ai

CoolAIid

CoolAIid

coolaiid.com

House Beautiful

House Beautiful

housebeautiful.com

Modsy

Modsy

modsy.com

Veranda

Veranda

veranda.com

Homestyler

Homestyler

homestyler.com

BrylaneHome

BrylaneHome

brylanehome.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية