تصميم المنزل والديكور الداخلي هو ما تتناوله مجلة VERANDA. VERANDA هو المكان الذي يعيش فيه الذوق الاستثنائي، حيث يقدم المحتوى الأنيق والمنزلي والحديقة والفن والسفر والمحتوى الترفيهي من خلال عدسة مصقولة وموثوقة ويدعو مجتمعًا من صانعي الأذواق المشاركين للغاية للاحتفال بالأفضل.

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