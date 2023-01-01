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Houzz

Houzz

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الموقع الإلكتروني: houzz.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Houzz على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Houzz هي الطريقة الجديدة لتصميم منزلك. تصفح 20 مليون صورة للتصميم الداخلي وديكور المنزل وأفكار الديكور ومحترفي المنزل عبر الإنترنت.

الموقع الإلكتروني: houzz.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Houzz. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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