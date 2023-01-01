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The Takeout

The Takeout

thetakeout.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من The Takeout على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يدور تناول الطعام في الخارج حول جعل حياتك أفضل من خلال الطعام. نحن نحتفل بالأطعمة والمشروبات العالية والمنخفضة بنفس القدر من التقدير - من خلال الوصفات والنصائح والميزات والنصائح واختبارات الذوق بطريقة موثوقة ويمكن الوصول إليها.

الموقع الإلكتروني: thetakeout.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ The Takeout. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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