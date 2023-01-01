مكتبة React UI التي طالما أردتها. توفر MUI مكتبة قوية وقابلة للتخصيص ويمكن الوصول إليها من المكونات الأساسية والمتقدمة، مما يتيح لك إنشاء نظام التصميم الخاص بك وتطوير تطبيقات React بشكل أسرع.

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