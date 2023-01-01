WebCatalog
FormBold

FormBold

formbold.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من FormBold على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

حل نموذج الويب الكامل للمواقع الثابتة. FormBold عبارة عن واجهة برمجة تطبيقات قوية للنماذج وواجهة خلفية للنماذج بدون خادم تعمل مع جميع الاستضافة وSSG وأطر العمل. يمكنك تلقي عمليات إرسال النماذج مباشرة إلى صندوق البريد الإلكتروني الخاص بك، وSlack، وTelegram، وNotion، والمزيد. جاهز للاستخدام مع أي مواقع Static وJamstack وSSG بما في ذلك - HTML وReact وNext.js وGatsby وVue وNuxt وHugo وJekyll.

الموقع الإلكتروني: formbold.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ FormBold. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Anima

Anima

animaapp.com

Formcarry

Formcarry

formcarry.com

Netlify

Netlify

netlify.com

Cloudlayer

Cloudlayer

cloudlayer.io

Mutant Mail

Mutant Mail

mutantmail.com

Formspree

Formspree

formspree.io

FieldGoal

FieldGoal

fieldgoal.io

KwesForms

KwesForms

kwesforms.com

GitNoter

GitNoter

gitnoter.com

Popsy

Popsy

popsy.co

formX

formX

formx.stream

Firefox Relay

Firefox Relay

relay.firefox.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية