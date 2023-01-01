حل نموذج الويب الكامل للمواقع الثابتة. FormBold عبارة عن واجهة برمجة تطبيقات قوية للنماذج وواجهة خلفية للنماذج بدون خادم تعمل مع جميع الاستضافة وSSG وأطر العمل. يمكنك تلقي عمليات إرسال النماذج مباشرة إلى صندوق البريد الإلكتروني الخاص بك، وSlack، وTelegram، وNotion، والمزيد. جاهز للاستخدام مع أي مواقع Static وJamstack وSSG بما في ذلك - HTML وReact وNext.js وGatsby وVue وNuxt وHugo وJekyll.

الموقع الإلكتروني: formbold.com

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