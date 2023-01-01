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Netlify

Netlify

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الموقع الإلكتروني: netlify.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Netlify على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Netlify هي شركة حوسبة سحابية مقرها سان فرانسيسكو تقدم خدمات استضافة وخدمات خلفية بدون خادم لتطبيقات الويب والمواقع الثابتة. تتضمن ميزاته النشر المستمر من Git عبر Netlify Edge، والبنية التحتية لشبكة تسليم التطبيقات العالمية للشركة، والتعامل مع النماذج بدون خادم، ودعم وظائف AWS Lambda، والتكامل الكامل مع Let's Encrypt. وهو يوفر خططًا مجانية ومدفوعة. يشمل عملاء Netlify Google وFacebook وVerizon وNBC وSamsung وNike وCisco وAtlassian وLiveChat وUnilever وTriNet وLoblaw وWieden+Kennedy وHashiCorp وVue.js وCitrix وPeloton وKubernetes. و لوداش و مجلة سماشينج و سيكويا كابيتال.

الموقع الإلكتروني: netlify.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Netlify. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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