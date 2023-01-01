قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

Netlify هي شركة حوسبة سحابية مقرها سان فرانسيسكو تقدم خدمات استضافة وخدمات خلفية بدون خادم لتطبيقات الويب والمواقع الثابتة. تتضمن ميزاته النشر المستمر من Git عبر Netlify Edge، والبنية التحتية لشبكة تسليم التطبيقات العالمية للشركة، والتعامل مع النماذج بدون خادم، ودعم وظائف AWS Lambda، والتكامل الكامل مع Let's Encrypt. وهو يوفر خططًا مجانية ومدفوعة. يشمل عملاء Netlify Google وFacebook وVerizon وNBC وSamsung وNike وCisco وAtlassian وLiveChat وUnilever وTriNet وLoblaw وWieden+Kennedy وHashiCorp وVue.js وCitrix وPeloton وKubernetes. و لوداش و مجلة سماشينج و سيكويا كابيتال.

الموقع الإلكتروني: netlify.com

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