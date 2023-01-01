استكشف كيف ينبغي أن يعمل منتجك، قبل بنائه. تساعد Sketch.systems مصممي البرامج على التفكير في سلوك المنتج المعقد. قم برسم الحالات وإضافة نماذج أولية وتوضيح الأسئلة بسرعة.

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