WebCatalog
Protopie

Protopie

cloud.protopie.io

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Protopie على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

قم بإنشاء نماذج أولية تفاعلية وواقعية تعمل مثل المنتج الرقمي الفعلي. مثالي لمصممي النماذج الأولية للجوال أو سطح المكتب أو الويب أو إنترنت الأشياء. حاول مجانا.

الموقع الإلكتروني: protopie.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Protopie. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

LogRocket

LogRocket

app.logrocket.com

Sketch.systems

Sketch.systems

sketch.systems

Figma

Figma

figma.com

Cedreo

Cedreo

app.cedreo.com

UserGuiding

UserGuiding

panel.userguiding.com

Anima

Anima

projects.animaapp.com

Aitubo

Aitubo

app.aitubo.ai

Mockplus

Mockplus

mockplus.com

FlyCode

FlyCode

app.flycode.com

Moqups

Moqups

app.moqups.com

Nootiz

Nootiz

app.nootiz.com

Array

Array

buildarray.com

المنتج

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية