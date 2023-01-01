قم بإنشاء نماذج أولية تفاعلية وواقعية تعمل مثل المنتج الرقمي الفعلي. مثالي لمصممي النماذج الأولية للجوال أو سطح المكتب أو الويب أو إنترنت الأشياء. حاول مجانا.

الموقع الإلكتروني: protopie.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Protopie. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.