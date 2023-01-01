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Moqups

Moqups

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: moqups.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Moqups على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Moqups هو تطبيق ويب مبسط وبديهي يساعدك على الإنشاء والتعاون في الإطارات السلكية والنماذج بالحجم الطبيعي والرسوم البيانية والنماذج الأولية - لأي نوع من المشاريع.

الموقع الإلكتروني: moqups.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Moqups. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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