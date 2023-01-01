Array – منشئ النماذج سهل الاستخدام عبر الإنترنت. جمع البيانات باستخدام الأجهزة المحمولة التي تعمل بنظام IOS وAndroid وأجهزة سطح المكتب. تجربة مجانية، آلاف القوالب.

الموقع الإلكتروني: buildarray.com

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