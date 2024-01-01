قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

Paessler هي الشركة المنتجة لبرنامج PRTG، وهو برنامج مراقبة الشبكة القوي للغاية ✓ يراقب PRTG البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات بالكامل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وينبهك إلى المشكلات قبل أن يلاحظها المستخدمون ✓ اكتشف المزيد حول أدوات المراقبة المجانية التي تساعد مسؤولي النظام على العمل بشكل أكثر ذكاءً وأسرع أحسن."

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