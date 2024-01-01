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Paessler

Paessler

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الموقع الإلكتروني: paessler.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Paessler على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Paessler هي الشركة المنتجة لبرنامج PRTG، وهو برنامج مراقبة الشبكة القوي للغاية ✓ يراقب PRTG البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات بالكامل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وينبهك إلى المشكلات قبل أن يلاحظها المستخدمون ✓ اكتشف المزيد حول أدوات المراقبة المجانية التي تساعد مسؤولي النظام على العمل بشكل أكثر ذكاءً وأسرع أحسن."

الموقع الإلكتروني: paessler.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Paessler. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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