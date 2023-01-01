Maple هو تطبيق للوصول السريع والمريح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع إلى الأطباء المرخصين من كندا. نقوم بتوصيلك على الفور بالطبيب، حتى تشعر بالتحسن بشكل أسرع!

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