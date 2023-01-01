Included Health

ليس عليك إدارة صحتك بمفردك، فلديك الصحة المضمنة (المعروفة سابقًا باسم Grand Rounds). رحب بفريق الرعاية الشخصية الخاص بك والذي يضم أطباء وممرضين ومنسقي رعاية مرخصين بالكامل، ضمن طاقم العمل وتحت الطلب لنحصل على رعاية عالية الجودة. تواصل مع الأطباء داخل الشبكة في لمح البصر، وآراء الخبراء الثانية، والإجابات على جميع أسئلتك المتعلقة بالصحة والفوائد. لن تكلفك هذه الميزة التي يغطيها صاحب العمل شيئًا.

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