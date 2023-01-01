WebCatalog
Included Health

Included Health

includedhealth.com

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Included Health على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

ليس عليك إدارة صحتك بمفردك، فلديك الصحة المضمنة (المعروفة سابقًا باسم Grand Rounds). رحب بفريق الرعاية الشخصية الخاص بك والذي يضم أطباء وممرضين ومنسقي رعاية مرخصين بالكامل، ضمن طاقم العمل وتحت الطلب لنحصل على رعاية عالية الجودة. تواصل مع الأطباء داخل الشبكة في لمح البصر، وآراء الخبراء الثانية، والإجابات على جميع أسئلتك المتعلقة بالصحة والفوائد. لن تكلفك هذه الميزة التي يغطيها صاحب العمل شيئًا.

الموقع الإلكتروني: includedhealth.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Included Health. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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