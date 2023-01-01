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Push Health

Push Health

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: pushhealth.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Push Health على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يمكّن Push Health الأطباء ومقدمي الخدمات الطبية والمرضى من الاتصال افتراضيًا للحصول على رعاية التطبيب عن بعد من الكونسيرج.

الموقع الإلكتروني: pushhealth.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Push Health. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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