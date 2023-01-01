KHN (Kaiser Health News) هي غرفة أخبار وطنية تنتج صحافة متعمقة حول القضايا الصحية. يعد KHN، إلى جانب تحليل السياسات والاستطلاعات، واحدًا من برامج التشغيل الرئيسية الثلاثة في KFF (مؤسسة عائلة كايزر). KFF هي منظمة غير ربحية موهوبة تقدم معلومات حول القضايا الصحية للأمة. تقدم KHN تقارير حول كيفية عمل نظام الرعاية الصحية - المستشفيات والأطباء والممرضات وشركات التأمين والحكومات والمستهلكين. بالإضافة إلى هذا الموقع، يتم نشر قصصنا من قبل المؤسسات الإخبارية في جميع أنحاء البلاد. يتميز موقعنا أيضًا بملخصات يومية لأخبار الرعاية الصحية الرئيسية.

الموقع الإلكتروني: khn.org

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Kaiser Health News. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.