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Mother Jones

Mother Jones

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الموقع الإلكتروني: motherjones.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Mother Jones على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

ماذر جونز هي مجلة تقدمية أمريكية غير ربحية تركز على الأخبار والتعليقات والصحافة الاستقصائية حول موضوعات تشمل السياسة والبيئة وحقوق الإنسان والصحة والثقافة.

الموقع الإلكتروني: motherjones.com

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