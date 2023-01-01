يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Mother Jones على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

ماذر جونز هي مجلة تقدمية أمريكية غير ربحية تركز على الأخبار والتعليقات والصحافة الاستقصائية حول موضوعات تشمل السياسة والبيئة وحقوق الإنسان والصحة والثقافة.

الموقع الإلكتروني: motherjones.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Mother Jones. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.