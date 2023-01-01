WebCatalog
Liveuamap

Liveuamap

liveuamap.com

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Liveuamap على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Live Universal Awareness Map Liveuamap هو موقع إخباري ومعلومات عالمي مستقل رائد مخصص لتقديم التقارير الواقعية لمجموعة متنوعة من المواضيع المهمة بما في ذلك الصراعات وقضايا حقوق الإنسان والاحتجاجات والإرهاب ونشر الأسلحة والمسائل الصحية والكوارث الطبيعية والقصص المتعلقة بالطقس، من بين وغيرها، من مجموعة واسعة من المصادر.

الموقع الإلكتروني: liveuamap.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Liveuamap. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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