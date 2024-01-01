يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Briefly على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

أخبار جنوب أفريقيا العاجلة وأحدث العناوين من فريق التحرير باختصار.co.za، بما في ذلك الأعمال وأسلوب الحياة والأخبار الدولية والسياسة والسيارات والتكنولوجيا والترفيه والصحافة الممكّنة والرياضة والمزيد.

الموقع الإلكتروني: briefly.co.za

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Briefly. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.