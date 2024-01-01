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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

الحصول على أعلى وأحدث أخبار بنغلاديش. تقدم WION (World Is One News) أحدث الأخبار العاجلة من جنوب آسيا والهند وباكستان وبنغلاديش ونيبال وسريلانكا وبقية العالم في السياسة والأعمال والاقتصاد والرياضة وأسلوب الحياة والعلوم والتكنولوجيا مع الآراء & تحليل.

الموقع الإلكتروني: wionews.com

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