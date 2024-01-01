تمكين المهنيين الطبيين باستخدام الذكاء الاصطناعي المتقدم في ScribeMD، نحن نفهم التحديات التي يواجهها الأطباء في البيئة الطبية سريعة الخطى اليوم. ولهذا السبب قمنا بتطوير منصة ذكاء اصطناعي مصممة خصيصًا للرعاية الصحية. مهمتنا؟ لتبسيط العمليات، وتقليل المهام الإدارية، والسماح للأطباء بالقيام بأفضل ما يقومون به - رعاية المرضى. تدوين الملاحظات بكفاءة: قل وداعًا لتدوين الملاحظات يدويًا. يستمع الكاتب الرقمي لدينا ويفهمك ويرسم لك الرسوم البيانية، مما يضمن التقاط كل التفاصيل. ماجستير إدارة أعمال مخصص للرعاية الصحية: مبني على نموذج تعلم لغة من الطراز الأول، وتتميز منصتنا بمعدل دقة يصل إلى 98% وزمن استجابة يبلغ 0.2 ثانية.

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