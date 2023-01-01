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BMJ

BMJ

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الموقع الإلكتروني: bmj.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من BMJ على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

مجلة طبية عالية التأثير. بطل أفضل الأبحاث والممارسات السريرية وسياسة الرعاية الصحية منذ عام 1840. للأطباء العامين وأطباء المستشفيات والمعلمين وصانعي السياسات.

الموقع الإلكتروني: bmj.com

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