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PatientPop

PatientPop

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الموقع الإلكتروني: patientpop.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من PatientPop على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

كل ما تحتاجه ممارستك لتزدهر. الحل الشامل لتسويق الرعاية الصحية وإدارة الممارسات الطبية الذي يعزز نقطة اتصال كل مريض.

الموقع الإلكتروني: patientpop.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ PatientPop. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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