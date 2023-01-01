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DrChrono

DrChrono

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الموقع الإلكتروني: drchrono.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من DrChrono على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تعمل السجلات الصحية الإلكترونية المستندة إلى السحابة من DrChrono وبرنامج الفوترة الطبية وخدمات RCM على تجهيز ممارستك بالكامل وتتيح لك تقديم رعاية مثالية للمرضى.

الموقع الإلكتروني: drchrono.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ DrChrono. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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