يعد برنامج TherapyNotes™ أحد البرامج الرائدة عبر الإنترنت في مجال السجلات الصحية الإلكترونية وإدارة الممارسات والفوترة، وهو مصمم لمتخصصي الصحة السلوكية. قم بتبسيط إدارة ممارستك حتى تتمكن من التركيز على رعاية مرضاك.

الموقع الإلكتروني: therapynotes.com

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