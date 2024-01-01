ExpertBox

ExpertBox

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الموقع الإلكتروني: expertbox.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من ExpertBox على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

ExpertBox هو برنامج للتطبيب عن بعد متوافق مع قانون HIPAA، والذي يسمح لك بتقديم خدمات التطبيب عن بعد من الدرجة الأولى، وأتمتة سير عملك، وتقليل المهام الإدارية، والاستغناء عن الأوراق، وإدارة ممارستك بسلاسة وبناء علاقات طويلة الأمد مع مرضاك. باستخدام ExpertBox، يمكنك: - إدارة مدى توفرك - السماح للمرضى بحجز المواعيد معك عبر الإنترنت على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع - الحصول على تفاصيل المريض مقدمًا - تقديم الرعاية الافتراضية عبر مكالمات الفيديو عالية الدقة - معالجة المشكلات الحرجة أثناء التنقل عبر الدردشة - إدارة البيانات والمستندات المتعلقة بالمريض - تحكم في موظفيك - أرسل تذكيرات آلية بالمواعيد للمرضى - أرسل فواتير آلية قابلة للتخصيص - دع مرضاك يوقعون اتفاقيات الخدمة قبل المواعيد - احصل على المدفوعات عبر الإنترنت - الوصول إلى سجلك المالي - اجمع التعليقات من مرضاك
الفئات:
Business
برامج مؤتمرات الفيديو

الموقع الإلكتروني: expertbox.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ ExpertBox. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

Microsoft Teams

Microsoft Teams

microsoft.com

Google Meet

Google Meet

meet.google.com

Skype

Skype

skype.com

Slack

Slack

slack.com

Zoho Cliq

Zoho Cliq

zoho.com

TeamViewer Web

TeamViewer Web

teamviewer.com

Whereby

Whereby

whereby.com

Element

Element

element.io

Spike

Spike

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Zoho Meeting

Zoho Meeting

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Bitrix24

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Setmore

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Push Health

pushhealth.com

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