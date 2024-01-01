ExpertBox هو برنامج للتطبيب عن بعد متوافق مع قانون HIPAA، والذي يسمح لك بتقديم خدمات التطبيب عن بعد من الدرجة الأولى، وأتمتة سير عملك، وتقليل المهام الإدارية، والاستغناء عن الأوراق، وإدارة ممارستك بسلاسة وبناء علاقات طويلة الأمد مع مرضاك. باستخدام ExpertBox، يمكنك: - إدارة مدى توفرك - السماح للمرضى بحجز المواعيد معك عبر الإنترنت على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع - الحصول على تفاصيل المريض مقدمًا - تقديم الرعاية الافتراضية عبر مكالمات الفيديو عالية الدقة - معالجة المشكلات الحرجة أثناء التنقل عبر الدردشة - إدارة البيانات والمستندات المتعلقة بالمريض - تحكم في موظفيك - أرسل تذكيرات آلية بالمواعيد للمرضى - أرسل فواتير آلية قابلة للتخصيص - دع مرضاك يوقعون اتفاقيات الخدمة قبل المواعيد - احصل على المدفوعات عبر الإنترنت - الوصول إلى سجلك المالي - اجمع التعليقات من مرضاك

الموقع الإلكتروني: expertbox.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ ExpertBox. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.