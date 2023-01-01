Aladdinpro

حل قائم على السحابة يساعد الشركات على تتبع وإدارة انتهاء/تجديد الاتفاقيات والإيجار ومستندات الموظفين عبر التذكيرات.

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