1time هو نظام لتتبع الوقت عبر الإنترنت للشركات القائمة على الخدمات المهنية. سيؤدي ذلك إلى تقليل الوقت غير القابل للفوترة في شركتك. يتلقى كل موظف تذكيرات بشأن تسجيل وقته - ولا يتعين على أي شخص إدارة عملية استكمال الجداول الزمنية بشكل دقيق

الموقع الإلكتروني: 1timetracking.com

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