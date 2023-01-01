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Setmore

Setmore

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الموقع الإلكتروني: setmore.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Setmore على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Setmore هو برنامج جدولة المواعيد عبر الإنترنت يساعدك على جدولة المواعيد عبر الإنترنت وإدارة المواعيد والجداول والعملاء، كل ذلك من خلال تطبيق ويب سهل الاستخدام.

الموقع الإلكتروني: setmore.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Setmore. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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