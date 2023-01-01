يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

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Setmore هو برنامج جدولة المواعيد عبر الإنترنت يساعدك على جدولة المواعيد عبر الإنترنت وإدارة المواعيد والجداول والعملاء، كل ذلك من خلال تطبيق ويب سهل الاستخدام.

الموقع الإلكتروني: setmore.com

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