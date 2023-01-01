WebCatalog
Reservio

Reservio

reservio.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Reservio على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

برنامج جدولة المواعيد عبر الإنترنت جدولة الحجوزات، وتحسين خدماتك، والترويج لأعمالك، والحجز عبر الإنترنت على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وتذكير العملاء.

الموقع الإلكتروني: reservio.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Reservio. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Visibook

Visibook


OpusTime

OpusTime

opustime.com

HelloSells

HelloSells

hellosells.com

SimplyBook.me

SimplyBook.me

simplybook.me

GReminders

GReminders

greminders.com

SuperSaaS

SuperSaaS

supersaas.com

TIMIFY

TIMIFY

timify.com

Savvy Pet Spa

Savvy Pet Spa

savvypetspa.com

Appointy

Appointy

appointy.com

Altegio

Altegio

alteg.io

FareHarbor

FareHarbor


Microsoft Bookings

Microsoft Bookings

microsoft.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية