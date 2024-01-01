GoReminders

GoReminders

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: goreminders.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من GoReminders على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

رسالة نصية وتذكير موعد البريد الإلكتروني! يمكنك تقليل عدم حضور العملاء في المواعيد والاجتماعات باستخدام نظام جدولة المواعيد والتذكير. يمكنك توفير الوقت والمال من خلال التذكيرات والتأكيدات التلقائية لعملائك والمرضى والموظفين والمتطوعين والمزيد. رسائل تذكير قابلة للتخصيص والمواعيد المتكررة. جربه بدون مخاطر من خلال الإصدار التجريبي الذي مدته 14 يومًا.
الفئات:
Productivity
مراجعة برامج الإدارة

الموقع الإلكتروني: goreminders.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ GoReminders. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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