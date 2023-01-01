الكل في واحد الاتصالات الصحية. سواء كان الأمر يتعلق بترقية تجربة المريض الخاصة بك أو تحديث مجموعة أدوات الاتصال الخاصة بك، تعرف على سبب كون Spruce النظام الأساسي الرائد لاتصالات الرعاية الصحية المتوافقة مع قانون HIPAA.

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