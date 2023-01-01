Trillian عبارة عن مراسلة فورية حديثة وآمنة للأشخاص والشركات والرعاية الصحية. لأكثر من 20 عامًا، تساعد Trillian الأشخاص على البقاء على اتصال. تقدم Trillian اليوم رسائل آمنة (ومتوافقة مع HIPAA) لمتخصصي الرعاية الصحية والشركات من جميع الأحجام. وطبقًا لجذورنا، إذا كنت تبحث فقط عن رسائل فورية مجانية، فيمكننا مساعدتك في ذلك أيضًا!

الموقع الإلكتروني: trillian.im

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