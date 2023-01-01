WebCatalog
Trillian

Trillian

trillian.im

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Trillian على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Trillian عبارة عن مراسلة فورية حديثة وآمنة للأشخاص والشركات والرعاية الصحية. لأكثر من 20 عامًا، تساعد Trillian الأشخاص على البقاء على اتصال. تقدم Trillian اليوم رسائل آمنة (ومتوافقة مع HIPAA) لمتخصصي الرعاية الصحية والشركات من جميع الأحجام. وطبقًا لجذورنا، إذا كنت تبحث فقط عن رسائل فورية مجانية، فيمكننا مساعدتك في ذلك أيضًا!

الموقع الإلكتروني: trillian.im

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Trillian. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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