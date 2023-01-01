iFax عبارة عن منصة فاكس سحابية متوافقة مع HIPAA لسير عمل المستندات بشكل سلس وتعاوني وآمن. جرب iFax الآن مجانًا.

الموقع الإلكتروني: ifaxapp.com

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