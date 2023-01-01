يمكّنك Raven Cloud من الاستغناء عن الأوراق من خلال إدارة المستندات السحابية المجانية والآمنة والقوية، مما يوفر لك الوقت والمال والنفايات. تقوم Raven Document Scanners بأتمتة عملية حفظ الملفات الرقمية من خلال المسح المباشر إلى الوجهة السحابية المفضلة لديك أو البريد الإلكتروني أو الفاكس أو USB.

الموقع الإلكتروني: raven.com

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