يساعد MyDocSafe على تأمين وأتمتة اتصالات العملاء وتوقيع المستندات وتبادلها وتحسين الامتثال. نحن نقوم بتأمين المستندات وأتمتة تدفقات المستندات. بدءًا من التوقيع الإلكتروني القوي ومرورًا بمحرك النماذج الإلكترونية المرن ووصولاً إلى بوابات العملاء القابلة للتكوين، فإننا نساعد المؤسسات على تبسيط العمليات التجارية التي تتضمن البيانات الشخصية والعقود والمال والهوية، مما يوفر ما يصل إلى 90% من الوقت المتضمن. تستخدمنا أقسام الموارد البشرية لضم الموظفين وتوزيع كشوف المرتبات. تستخدمنا أقسام المبيعات لضم العملاء. تستخدمنا شركات الخدمات المهنية لتوقيع العقود والتقاط البيانات وتبادل المستندات مع عملائها. تستخدمنا المدارس لأتمتة عمليات القبول.

الموقع الإلكتروني: mydocsafe.com

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