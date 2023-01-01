WebCatalog
MyDocSafe

MyDocSafe

app.mydocsafe.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من MyDocSafe على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يساعد MyDocSafe على تأمين وأتمتة اتصالات العملاء وتوقيع المستندات وتبادلها وتحسين الامتثال. نحن نقوم بتأمين المستندات وأتمتة تدفقات المستندات. بدءًا من التوقيع الإلكتروني القوي ومرورًا بمحرك النماذج الإلكترونية المرن ووصولاً إلى بوابات العملاء القابلة للتكوين، فإننا نساعد المؤسسات على تبسيط العمليات التجارية التي تتضمن البيانات الشخصية والعقود والمال والهوية، مما يوفر ما يصل إلى 90% من الوقت المتضمن. تستخدمنا أقسام الموارد البشرية لضم الموظفين وتوزيع كشوف المرتبات. تستخدمنا أقسام المبيعات لضم العملاء. تستخدمنا شركات الخدمات المهنية لتوقيع العقود والتقاط البيانات وتبادل المستندات مع عملائها. تستخدمنا المدارس لأتمتة عمليات القبول.

الموقع الإلكتروني: mydocsafe.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ MyDocSafe. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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