حل فاكس عبر الإنترنت آمن ومتوافق مع SOC 2 وHIPAA للمؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة لتلقي وإرسال الفاكس عبر الإنترنت من الكمبيوتر والهاتف المحمول والبريد الإلكتروني.

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