WebCatalog
eFax

eFax

myaccount.efax.com

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من eFax على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

eFax هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال الفاكس عبر الإنترنت. إرسال واستقبال الفاكسات عبر البريد الإلكتروني. احصل على رقم فاكس محلي أو مجاني أو دولي. أرسل فاكسًا من أي مكان باستخدام تطبيق الهاتف المحمول الخاص بنا. استخدم مساحة تخزين غير محدودة. اكتشف سبب كون eFax هي خدمة الفاكس الرائدة عبر الإنترنت أو ابحث عن أفضل خطة لك عن طريق الاتصال بالرقم (800) 958-2983.

الموقع الإلكتروني: efax.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ eFax. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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