تطبيق Phoner هو أفضل تطبيق لرقم الهاتف الثاني لإرسال الرسائل النصية والمكالمات. يمنحك Phoner رقم هاتف ثانيًا شخصيًا وعمليًا، والبحث العكسي المتكامل عن رقم الهاتف، وتسجيل المكالمات الهاتفية، والبحث عن المتصل المجهول، والرسائل النصية والمكالمات الخاصة. يدعم Phoner المكالمات الدولية والرسائل النصية وإمكانية إرسال الرسائل النصية القصيرة ورسائل الوسائط المتعددة وغير ذلك الكثير!

الموقع الإلكتروني: phonerapp.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Phoner. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.