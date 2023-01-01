WebCatalog
Phoner

Phoner

phonerapp.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Phoner على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تطبيق Phoner هو أفضل تطبيق لرقم الهاتف الثاني لإرسال الرسائل النصية والمكالمات. يمنحك Phoner رقم هاتف ثانيًا شخصيًا وعمليًا، والبحث العكسي المتكامل عن رقم الهاتف، وتسجيل المكالمات الهاتفية، والبحث عن المتصل المجهول، والرسائل النصية والمكالمات الخاصة. يدعم Phoner المكالمات الدولية والرسائل النصية وإمكانية إرسال الرسائل النصية القصيرة ورسائل الوسائط المتعددة وغير ذلك الكثير!

الموقع الإلكتروني: phonerapp.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Phoner. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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