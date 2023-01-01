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TextNow

TextNow

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الموقع الإلكتروني: textnow.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من TextNow على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

احصل على خدمة هاتفية مجانية بدون فاتورة هاتف عن طريق تنزيل تطبيق TextNow. سجل اليوم للحصول على رقم هاتف مجاني ورسائل نصية ومكالمات مجانية عبر شبكة WiFi.

الموقع الإلكتروني: textnow.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ TextNow. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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