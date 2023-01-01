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Barter

Barter

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: barter.me

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Barter على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

إرسال واستقبال الأموال على مستوى العالم. أنشئ بطاقات دولارية افتراضية تعمل في أي مكان عبر الإنترنت.

الموقع الإلكتروني: barter.me

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Barter. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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