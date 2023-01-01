يمكنك إدارة العملاء والمركبات بكفاءة باستخدام EZ LYNK® Cloud المبتكرة من أي مكان في العالم. إرسال واستقبال البيانات إلى المركبات المرتبطة في الوقت الحقيقي.

الموقع الإلكتروني: ezlynk.com

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