يعمل ChartRequest على تمكين مقدمي الرعاية الصحية من طلب المعلومات الصحية وتلقيها إلكترونيًا بطريقة آمنة وفعالة وفعالة من حيث التكلفة ومتوافقة مع قانون HIPAA. يعمل برنامجنا على توسيع وظائف السجلات الطبية الإلكترونية الحالية الخاصة بك لتشمل تبادل المعلومات الطبية البسيط والآمن والمتوافق.

الموقع الإلكتروني: chartrequest.com

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