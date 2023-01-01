يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Vendr على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

تتيح منصة Vendr للشركات الأسرع نموًا في العالم إحداث ثورة في طريقة شراء وتجديد SaaS، مما يوفر لك الوقت والمال الثمين.

الموقع الإلكتروني: vendr.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Vendr. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.