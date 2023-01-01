Vendr
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الموقع الإلكتروني: vendr.com
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Vendr على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
تتيح منصة Vendr للشركات الأسرع نموًا في العالم إحداث ثورة في طريقة شراء وتجديد SaaS، مما يوفر لك الوقت والمال الثمين.
الموقع الإلكتروني: vendr.com
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