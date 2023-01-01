WebCatalog

Jigsaw Interactive

Jigsaw Interactive

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: jigsawinteractive.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Jigsaw Interactive على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تُمكّن تقنية التعلم والتعاون الافتراضي من Jigsaw، التي يتم تقديمها على منصة برمجية كخدمة (SaaS)، عملائنا من إحداث ثورة في كيفية تدريبهم وتعليمهم والتعاون والعمل من خلال بيئة افتراضية - مما يساعدهم على تبني التحول الرقمي وتعزيز قدرات مؤسساتهم. نجاح.

الموقع الإلكتروني: jigsawinteractive.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Jigsaw Interactive. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Planview LeanKit

Planview LeanKit

leankit.com

ProdCamp

ProdCamp

prodcamp.com

e-me

e-me

e-me.edu.gr

European Alternatives

European Alternatives

european-alternatives.eu

B Lab

B Lab

bimpactassessment.net

WorkRamp

WorkRamp

workramp.com

Zenkit Base

Zenkit Base

zenkit.com

MarTech

MarTech

martech.org

OpenRead

OpenRead

openread.academy

Vendr

Vendr

vendr.com

Great Learning

Great Learning

mygreatlearning.com

Pathwright

Pathwright

pathwright.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية