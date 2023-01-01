Jigsaw Interactive

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

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تُمكّن تقنية التعلم والتعاون الافتراضي من Jigsaw، التي يتم تقديمها على منصة برمجية كخدمة (SaaS)، عملائنا من إحداث ثورة في كيفية تدريبهم وتعليمهم والتعاون والعمل من خلال بيئة افتراضية - مما يساعدهم على تبني التحول الرقمي وتعزيز قدرات مؤسساتهم. نجاح.

الموقع الإلكتروني: jigsawinteractive.com

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