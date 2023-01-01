توفر المنصة التعليمية الرقمية e-me للتلاميذ والمعلمين بيئة رقمية متكاملة آمنة للتعلم والتعاون والتواصل والتواصل بين جميع أعضاء المجتمع المدرسي.

الموقع الإلكتروني: e-me.edu.gr

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