قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

tevent.io is a modern online ePortfolio platform equipped with networking and collaboration tools meant for Students, Educators & Educational Institutions

الموقع الإلكتروني: welcome.tevent.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ tevent.io. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.